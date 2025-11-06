Чернышенко: работу ученых надо плотно интегрировать в достижение целей развития

Вице-премьер призвал наращивать научный потенциал России

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко © Сергей Бобылев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Работа российских ученых должна быть плотно интегрирована в достижение национальных целей развития, подчеркнул вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Как сообщили в пресс-службе вице-премьера, он говорил об этом на открытии 2-й международной научно-практической конференции "Наука для государственного управления России" в РАНХиГС.

"Сегодня в России как никогда нужно усиливать и наращивать наш научный потенциал: мы должны плотно интегрировать работу ученых в достижение национальных целей развития. И об этом говорит наш президент", - сказал Чернышенко.

Вице-премьер напомнил, что у государства есть "очень амбициозная" задача, поставленная президентом, - обеспечить рост расходов на науку до 2% ВВП, в том числе за счет увеличения инвестиций со стороны бизнеса.

"Модель технологического развития должна обеспечивать практический результат от идеи до запуска в производство. Поэтому на первый план выходит модель квалифицированного заказчика, эффективность бюджетных расходов, качественная экспертиза тех научных открытий, технологий, которые создаются. Мы должны синхронизировать научную, технологическую и промышленную политики, и увязать воедино всю эту цепочку - ваша научная задача", - подчеркнул он, обращаясь к собравшимся.

6-7 ноября 2025 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы проходит 2-я международная научно-практическая конференция "Наука для государственного управления в России", посвященная роли науки в государственном управлении в условиях современных глобальных вызовов. В числе участников более 3000 ученых, ректоры президентских академий стран СНГ, представителей госструктур, органов власти, общественных организаций и бизнеса из России и других стран.