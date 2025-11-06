Интраназальная нановакцина от "птичьего гриппа" прошла первую фазу испытаний

Интраназальная вакцина "обучает" слизистую оболочку органов дыхания распознавать и нейтрализовать частицы вируса

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Молекулярные биологи из США успешно завершили первую фазу клинических испытаний интраназальной нановакцины, защищающей пациентов от заражения множеством штаммов "птичьего гриппа". Опыты с участием здоровых добровольцев указали на безопасность и иммуногенность новой вакцины, сообщила пресс-служба медшколы Университета штата Мэриленд (UMSOM).

"Проведенные нами опыты продемонстрировали, что данная интраназальная вакцина "обучает" слизистую оболочку органов дыхания распознавать и нейтрализовать частицы вируса, а также способствует развитию иммунной реакции на широкий набор штаммов. Высокий уровень активности связанных с ней антител, а также способность этой вакцины вызывать слизистый и клеточный иммунный ответ, указывает на ее высокую перспективность", - пояснил доцент UMSOM Франклин Тоапанта, чьи слова приводит пресс-служба медшколы.

Исследователи провели первую фазу клинических испытаний экспериментальной интраназальной вакцины от "птичьего гриппа", разработанной американской биотехнологической компанией BlueWillow Biologics. Она представляет собой набор из антигенов, извлеченных из частиц вируса "птичьего гриппа", вызвавшего вспышку инфекции в Индонезии в 2005 году, и специальной наноэмульсии, позволяющей упаковывать эти пептиды в крупные наночастицы.

Проведенные ранее эксперименты на животных показали, что данные частицы активно проникают в слизистую оболочку носа и способствуют формированию стойкого иммунитета к большому числу штаммов птичьего гриппа. Опираясь на итоги этих опытов, ученые провели первую фазу клинических испытаний, в которых приняло участие 40 здоровых добровольцев, не страдавших от хронических заболеваний.

Исследователи разделили испытуемых на две группы, одна из которых получила вакцину, а другая - "пустышку"-плацебо или большую дозу белковых антигенов без наноэмульсии. Через полгода все добровольцы получили обычную инъекционную прививку от "птичьего гриппа", чем ученые воспользовались для оценки силы и продолжительности иммунного отклика. Эти наблюдения показали, что вакцина не вызывала опасных побочных эффектов, и при этом она способствовала формированию реакции на большое число штаммов вируса, относящихся к группе H5N1.

В дополнение к этому, полная версия интраназальной вакцины также повысила силу иммунного отклика на повторную прививку, и привела к развитию сильной реакции на патоген со стороны тех иммунных клеток, которые обитают в слизистой оболочке носовой и ротовой полости, а также в кровотоке. В прошлом, по словам исследователей, этого не удавалось добиться при разработке других интраназальных вакцин от гриппа, что подчеркивает высокую перспективность нового препарата.