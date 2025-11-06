Создано устройство для эффективного массообмена между паром и жидкостью

Прибор будет полезен в нефтехимии, пищевой и других промышленных отраслях, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Специалисты Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ) разработали и запатентовали инновационное устройство для химической аппаратуры с повышенной на 20% эффективностью теплообмена, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ. Прибор, как считают его создатели, будет полезен в нефтехимии, пищевой и других промышленных отраслях.

"Новая разработка относится к области контактных устройств, предназначенных для проведения тепло- массообменных процессов в системах газ (пар) - жидкость. Устройство особенно эффективно в процессах с умеренными тепловыми эффектами, сопровождающими сорбционные, хемосорбционные процессы и процессы ректификации (поглощения твердым телом или жидкостью веществ из окружающей среды, а также разделения смесей за счет массообмена между паром и жидкостью - прим. ТАСС)", - отметили в пресс-службе.

Принципиальное отличие новой разработки от аналогов заключается в двух ключевых инновациях. В центральную трубу вставлены завихрители в виде спиральной навивки, которые структурируют поток теплоносителя и увеличивают скорость его движения. Горизонтальная перегородка, установленная в трубе (коллекторе), позволяет разделить в пространстве зоны подачи и отвода теплоносителя, исключив застойные места.

Разработка предназначена для процессов теплообмена и массообмена между газовой (паровой) и жидкой фазами с высокой эффективностью. Она может быть использована как в новых промышленных установках, так и при модернизации существующих. В отличие от аналогов, устройство отличается простотой конструкции и технологичностью изготовления.