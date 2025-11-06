Создана генная терапия, заставляющая клетки желудка производить инсулин

Интерес биологов был связан с тем, что два года назад они обнаружили, что клетки желудка можно заставить производить инсулин, если активировать всего три гена, связанные с развитием островковых клеток в поджелудочной железе

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 6 ноября. /ТАСС/. Китайские и американские молекулярные биологи разработали подход, позволяющий "перепрограммировать" часть клеток желудка человека таким образом, что они начинают вырабатывать инсулин. Работа этой терапии была успешно проверена в опытах на миниатюрных подобиях желудка и мышах, сообщила пресс-служба Международного общества изучения стволовых клеток (ISSCR).

"Недавно исследователи из Китая и США обнаружили, что клетки желудка мышей можно перепрограммировать таким образом, что они начнут вырабатывать инсулин подобно островковым клеткам поджелудочной железы. В своей новой работе биологи успешно продемонстрировали, что эта генная терапия воздействует схожим образом на миниатюрные подобия человеческого желудка, имплантированные в тело грызунов", - говорится в сообщении.

Данное открытие было совершено группой американских и китайских исследователей под руководством доцента медицинской школы Корнеллского университета (США) Хуана Сяофэна при проведении опытов с так называемыми органоидами желудка. Так ученые называют миниатюрные подобия реального пищеварительного органа, выращенные из культур человеческих стволовых клеток.

Интерес биологов к этим подобиям желудка был связан с тем, что два года назад они обнаружили, что клетки желудка можно заставить производить инсулин, если активировать всего три гена, связанные с развитием островковых клеток в поджелудочной железе. Опираясь на эту идею, биологи разработали прототип генной терапии, при помощи которого исследователи успешно подавили развитие диабета первого типа в организме мышей.

Данный успех побудил ученых проверить работу созданной ими терапии и на органоидах желудка, которые ученые впоследствии имплантировали в тело грызунов для проверки способности этих структур регулировать уровень сахара в крови. Эти опыты подтвердили, что генная терапия превращает около половины затронутых ей клеток органоидов в аналоги островковых клеток поджелудочной железы, активно вырабатывающих инсулин.

Также проведенные ими опыты показали, что эти структуры сохраняли высокий уровень жизнеспособности даже через полгода после их имплантации в организме мышей, и при этом они начинали вырабатывать инсулин при появлении соответствующих внешних сигналов. Это дает надежду на создание более удобной и естественной замены для ежедневных инъекций инсулина, которые вынуждены принимать носители диабета первого типа, подытожили биологи.

О диабете

По статистике ВОЗ, примерно 830 млн человек сегодня страдают от диабета первого и второго типа. Первая форма возникает в результате аутоиммунных заболеваний, а вторая - из-за хронически высокого уровня сахара в крови. Ученые уже несколько десятилетий исследуют возможные факторы риска, способствующие развитию этих болезней, а также механизмы и последствия их развития.