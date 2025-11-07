В Кузбассе обнаружили древнейший в России янтарь возрастом около 100 млн лет

Часть найденного янтаря уже представлена посетителям Краеведческого музея, где стартовала новая выставка

© Кузбасский государственный краеведческий музей

КЕМЕРОВО, 7 ноября. /ТАСС/. Янтарь возрастом около 100,5 млн лет нашли на территории Янтарной горки в Шестаковском местонахождении в Кемеровской области. Точный возраст предстоит определить с помощью специализированной экспертизы, сообщил ТАСС заведующий отделом научных исследований и экспедиций, начальник экспедиционного отряда Кузбасского государственного краеведческого музея Дмитрий Слободин по итогам полевых исследований 2025 года.

"О наличии янтаря в данном районе было известно с 30-х годов прошлого века, но заинтересовались и начали изучать его только сейчас. Данную смолу нашли в пластах, возраст которых составляет 90-100 млн лет, во время раскопок в этом году. Он однозначно является самым древним, который находили в России. Например, янтарь, который находится в Калининградской области, более молодой, возрастом 25-50 млн лет", - сказал Слободин.

Добыча данного янтаря в промышленных масштабах ограничена из-за сложностей в обработке, однако находками заинтересовались ученые, в частности из Санкт-Петербургского горного университета, которым предстоит определить его точный возраст. Также в янтаре находятся споры и пыльца растений того периода. Их изучение позволит уточнить, какой был растительный мир в то время, а также сделать выводы о тогдашнем климате.

Часть найденного янтаря уже представлена посетителям Краеведческого музея, где стартовала новая выставка "Находки ХII полевого сезона палеонтологической экспедиции на Шестаковском местонахождении". Здесь представлены такие находки, как фрагменты костей конечности динозавра завропода фрагменты костей, позвонок и остеодерма панцирного динозавра тиреофора, отпечатки листьев одних из первых растений, ископаемые шишки сосновых и кипарисовых.

Дальнейшие планы

В следующем году ученые планируют изучить другие места возле Шестаковского местонахождения, в частности на участке "Антибес". Данный участок посещали исследователи в 1950-1960-х годах и описали некоторые хвойные и широколиственные растения, а также некоторые виды рыб и насекомых.

"Возможно, мы сходим на "Антибес", где есть пласты более позднего мелового периода возрастом от 60 до 80 млн лет. Это то время, когда вымирали динозавры. Нужно сделать разведывательную экспедицию, найти представителей поздней меловой флоры. Здесь мы можем найти новые виды растений, рыб и насекомых", - сказал Слободин.

Деревня Шестаково известна тем, что в ходе археологических и палеонтологических исследований, длящихся с середины XX века, здесь были найдены останки различных древних животных, от мелких динозавров до 30-метровых зауроподов. Наиболее ценной находкой считаются полные скелеты ящеров-попугаев - сибирских пситтакозавров размером до 2,5 м, обитавших здесь около 125 млн лет назад.