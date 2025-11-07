В России создана система анализа генома животных для защиты от биоугроз

Разработка за счет нового протокола использования данных расширяет число площадок для внедрения

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Специалисты Курчатовского геномного центра НИЦ "Курчатовский институт" создали отечественную систему исследования генома сельскохозяйственных животных для улучшения их селекционных качеств и контроля показателей здоровья на фермах. Российское решение обеспечивает независимость от зарубежных компаний, сообщил ТАСС руководитель центра Максим Патрушев.

Генотипирование - часть системы комплексной оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных, которую регулярно проводят российские селекционно-генетические центры и предприятия - производители мяса. В случае со свиньями речь идет об анализе более 100 показателей, от которых зависит не только здоровье поросенка, но и его способность создать в будущем потомство, отвечающее заданным требованиям (жирность мяса, скорость набора веса, фертильность и другие). Результаты такой оценки важны и для совершенствования кормов и подходов к содержанию скота.

"Сегодня российские селекционные центры и племенные хозяйства пользуются услугами западных компаний, которые проводят расчеты исходя из усредненных норм, в том числе касающихся жирности мяса свиней. Помимо того, что мы не можем улучшать породы, снижая, например, жирность мяса за счет селекции, эта зависимость создает определенные риски для биологической, продовольственной безопасности России. Речь идет про работу с чувствительными данными, результаты которой влияют и на продуктивность стада, и на качество мяса в масштабах страны", - сказал ученый ТАСС.

Созданная в Курчатовском институте система генотипирования не только позволяет проводить этот анализ в России, но и за счет нового протокола использования данных расширяет число площадок для внедрения.

"Мы разработали новую алгоритмическую методологию, которую можно использовать в любом центре, располагающим оборудованием для полногеномного секвенирования. В России их десятки. Она позволяет получать гораздо больше данных, что способствует развитию новых подходов в животноводстве. При этом стоимость такой процедуры, а значит и стоимость производства свинины в случае проведения исследований в России снижается", - добавил Патрушев.

Мясо с заданными свойствами

Ученые исследуют генотип свиней не только для выведения более здоровых пород, но и для совершенствования состава мяса, напомнил ученый. Он не исключил, что в будущем на российских прилавках может появиться свинина с повышенным содержанием легкоусвояемого железа.

"Селекционные методы уже сегодня позволяют изменять пищевую ценность мяса. Например, можно сделать так, чтобы поступающее в организм животного полезное вещество не выводилось, а постепенно накапливалось в мясе, обогащая его. Это может быть не только железо, но и определенные аминокислоты. Получение постной свинины тоже возможно, но она будет дороже, так как менее жирные породы будут медленнее набирать необходимый вес, что повысит производственные затраты", - заключил он.