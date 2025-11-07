Кондрашов: ИИ не заменит журналистов, но кардинально поменяет эту профессию

При помощи искусственного интеллекта исчезнет рутина и будет больше времени на сложные расследования, уверен генеральный директор информационного агентства ТАСС

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Искусственный интеллект не заменит журналистов, но кардинально поменяет эту профессию, так как исчезнет рутина и будет больше времени на сложные расследования, поиск ярких историй, выстраивание доверительного контакта с аудиторией. Об этом сообщил генеральный директор информационного агентства ТАСС Андрей Кондрашов.

"ИИ не заменит журналистов, но он кардинально изменит и уже меняет профессию журналиста. ИИ сегодня - это блестящий ассистент, но пока еще не очень талантливый творец", - сказал Кондрашов в интервью журналу "Эксперт".

Он пояснил, что журналистика - это не просто сбор фактов, а искусство задавать неудобные вопросы, чувствовать нерв истории, видеть за сухими цифрами человеческую драму, брать интервью, глядя в глаза собеседнику, и, в конечном счете, нести ответственность за каждое написанное слово.

При этом искусственный интеллект может освободить журналистов от рутины и позволит сосредоточиться на самой сути - на сложных расследованиях, на ярких историях, на живом, доверительном контакте с аудиторией.