Высокая скорость солнечного ветра предвещает интенсивную магнитную бурю

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Резкое увеличение скорости солнечного ветра предвещает скорое повышение интенсивности магнитной бури. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.

"Резкий рост параметров солнечного ветра говорит о скором повышении интенсивности магнитной бури. Скорость солнечного ветра уже экстремально высока - 750-800 км/с, это в 2-2,5 раза выше нормальных значений, температура временами достигает 750 000 - 900 000 градусов Кельвина, при норме в 150 000 - 200 000", - написал он.