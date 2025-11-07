В Новосибирске разработали систему печати из газа

Она может быть перспективной при создании изделий для космоса, медицины и микроэлектроники

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 7 ноября. /ТАСС/. Ученые из Института теплофизики СО РАН разработали ранее не применявшийся в России прототип технологии сверхточной 3D-печати металлов из газовой фазы. Он может быть перспективным при создании изделий для космоса, медицины и микроэлектроники, сообщил ТАСС один из авторов разработки Антон Мелешкин.

Он пояснил, что существующие технологии печати предполагают спекание лазером металлического порошка. Чем более сложное нужно изготовить изделие, тем мельче и дороже должны быть гранулы. Это создает ограничения по точности и по геометрии изделий.

"У нас уникальная технология, мы создаем условия, когда металл находится в газовом состоянии. Мы берем, светим лазером, и весь металл, который есть в воздухе в газообразном состоянии, начинает осаждаться в то место, куда светит лазер", - сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что такая технология позволяет делать печать более точно через определение диаметра пятна лазера. "Это актуально для аэрокосмических объектов: маленьких турбин, элементов из тугоплавких металлов. Также для элементов микроэлектроники", - уточнил Мелешкин.

Сейчас ученые получили образцы первых изделий из меди, полученных с помощью технологии. Для этого используется маломощный лазер (3 Вт) и газовые прекурсоры. В дальнейшем планируется разработка принтера для печати из газовой фазы. В перспективе технология также позволит печатать биосовместимые имплантаты для медицины и создавать наноструктуры и функциональные покрытия.

Проект вошел в число победителей акселерационной программы для начинающих предпринимателей и технологических стартапов "А:Старт", которая проводится командой бизнес-инкубатора новосибирского технопарка "Академпарк". Создатели получили письма поддержки от предприятий отрасли: Роскосмоса и Росатома.