Разработан модульный робот-конструктор для нефтепроводов

Робот прошел аттестационную комиссию и успешно испытан в нефтепроводах российской компании "Сибур"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноября. /ТАСС/. Российская компания Tubot разработала взрывозащищенного отечественного робота-конструктора для операций в трубах нефтепроводов. Робот собирается из съемных модулей и теоретически может быть любой длины, передает корреспондент ТАСС с форума "Баркемп 20.35" в Санкт-Петербурге.

"Это робот-краулер для внутритрубной диагностики. Он рассчитан для прохождения по трубам 180-320 мм, сделан из алюминия и стали и взрывозащищен изнутри. Нефть - это очень важно. Даже если что-то в трубопроводе произойдет, искра не выйдет. <…> В теории, модулей у робота может быть хотя бы даже 100. Он может быть преобразован в любое количество модулей", - рассказал ТАСС сотрудник отдела разработки Tubot Михаил Сазанов на форуме "Баркемп 20.35".

Робот представляет собой конструкцию из квадратных стальных модулей, соединенных друг с другом кабелем, у него высокий процент импортозамещенности, и он обладает хорошей ремонтопригодностью. Робот спроектирован в соответствии с ГОСТом по взрывозащищенности: он герметичен, его электрика защищена в несколько степеней - внутренним и внешним контуром, - и если в нем произойдет короткое замыкание, то он не взорвется в нефтепроводе. Робот может нести различные грузы, например, датчики, и выполнять разные работы, например, красить трубы изнутри. Гипотетически его можно сконструировать согласно любым требованиям заказчика.

"Робота можно преобразовать в установку для покраски. Он может очищать, красить трубы. Можно поставить модуль, который зачищает трубу от ржавчины. <…> Каждый модуль несет какую-то свою функцию, нужную заказчику, у каждого модуля свои двигатели и свое управление", - добавил Сазанов.

Робот прошел аттестационную комиссию роботов и успешно испытан в нефтепроводах российской компании "Сибур".