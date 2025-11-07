Прогноз очень сильной магнитной бури может оказаться неактуальным

В лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН отметили, что в настоящее время плазменные структуры находятся в "принципиально ненаблюдаемом положении"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Облака плазмы от сильных вспышек, произошедших 5 и 6 ноября, пока не ударили по Земле, их поздний приход может сделать прогноз очень сильной магнитной бури неактуальным. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"По состоянию на 20:00 по московскому времени космическими средствами слежения не зарегистрировано прихода к Земле двух облаков плазмы, выброс которых с Солнца наблюдался после двух сильных вспышек, произошедших во второй половине 5 ноября и в ночь на 6 ноября. Моделью WSA ENLIL (основной мировой инструмент для расчета и прогноза движения солнечного ветра и выбросов массы) по результатам анализа событий был сформирован прогноз на исключительно сильный удар по Земле сегодня, в пятницу, 7 ноября, который должен быть дополнительно отягощен воздействием на планету быстрого солнечного ветра из крупной корональной дыры. <…> Вопрос о причинах отсутствия прихода плазменных облаков остается открытым", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время плазменные структуры находятся в "принципиально ненаблюдаемом положении". Никаких иных выводов, кроме как о том, что они могут ударить по Земле ночью или пройти мимо планеты, сделать невозможно.

"Можно заметить, что более поздний приход плазменного облака означает его более низкие скорости по сравнению с расчетными, что часто (хотя и не всегда) снижает его геомагнитное воздействие. В этом смысле прогноз на очень сильную бурю, основавшийся как раз на исключительно высоких модельных оценках скорости плазмы, может оказаться неактуальным", - подытожили специалисты.