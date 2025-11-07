AP: умер нобелевский лауреат Джеймс Уотсон

Ему было 97 лет

НЬЮ-ЙОРК, 8 ноября. /ТАСС/. Лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине Джеймс Уотсон, открывший структуру ДНК, умер в пятницу на 98-м году жизни. Об этом сообщило агентство Associated Press.

По словам сына Уотсона, ученый умер в хосписе в Нью-Йорке после непродолжительной болезни.

В 1953 году Джеймс Уотсон совместно с британским биофизиком Фрэнсисом Криком описал структуру молекулы ДНК. Это открытие обеспечило развитие молекулярной биологии и молекулярной генетики, а также современной медицины и биотехнологии.