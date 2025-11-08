В России рассказали о влиянии туризма на байкальских нерп

Как отметили в пресс-службе фонда "Озеро Байкал", в силу возросшего туристического потока на озере судов стало больше, чаще происходят спугивания животных

УЛАН-УДЭ, 8 ноября. /ТАСС/. Ученые Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН совместно с ФГБУ "Заповедное Подлеморье" собрали в ходе экспедиции на архипелаг Ушканьи острова в восточной части Байкала материал для исследования нерп и влияния на них активно развивающегося туризма. Предварительные данные говорят о возрастающей туристической нагрузке и назревшей необходимости разработки для туристов правил наблюдения за морскими млекопитающими, сообщили ТАСС в пресс-службе фонда "Озеро Байкал".

"Собранные материалы переданы в лаборатории Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН для детального анализа. Полученные результаты в дальнейшем лягут в основу научно обоснованных мер по сохранению популяции байкальской нерпы в условиях растущей антропогенной нагрузки. Однако ее очевидное и часто негативное влияние констатируется уже сегодня. Так, в силу возросшего туристического потока на Байкале судов стало больше, чаще происходят спугивания животных", - сообщили в пресс-службе.

Участники экспедиции работали по двум направлениям: наблюдали за тюленями, за их поведением, в том числе с помощью дрона, а также отлавливали животных гуманным способом. "За время полевых работ ученым удалось бережно и гуманно отловить 20 нерп: 9 самцов и 11 самок разного возраста, - пояснили в пресс-службе. - Было собрано около 300 проб биоматериала - шерсть, вибриссы и прочее. Все пробы взяты щадящими методами без применения медикаментозной седации". Кроме того, пробы для изучения взяты с туш погибших нерп, найденных на берегу.

На 15 из отловленных нерп ученые установили специальные спутниковые метки, которые помогают в режиме реального времени отслеживать передвижения животных.

"Примерно год понадобится исследователям, чтобы обработать все данные, собранные в экспедиции", - отметили в пресс-службе фонда "Озеро Байкал". Проанализировать материал помогут также измерения, сделанные с помощью портативной метеостанции - анемометра и шумометра.

Байкальская нерпа

Байкальская нерпа - единственный в мире вид тюленя, который живет в пресной воде, обитает в озере Байкал. Из-за ценного меха эти животные долгое время были промысловым видом, массово нерпу перестали добывать в 2007 году.

В 2017 году ряд ученых и чиновников Бурятии сообщили о росте численности эндемика до 130 тысяч вместо оптимальных 100 тысяч, что, в свою очередь, может привести к эпизоотии. Тогда эксперты выразили опасение - может повториться ситуация 1987-1988 годов, когда произошла массовая гибель этих животных из-за вируса чумы плотоядных - погибли порядка 6 тыс. особей.

В конце октября 2017 года на южном побережье Байкала были найдены тела 141 нерпы (38 - в Иркутской области, остальные - в Бурятии), точную причину их гибели установить не удалось. В июне 2018 года на восточном берегу озера было обнаружено 13 туш нерпы. Как выяснилось после проверки, организованной Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратурой, животные погибли от парвовирусного энтерита. Эксперты высказывали мнение, что произошедшие инциденты - это "сигналы", свидетельствующие о том, что с популяцией происходят какие-то процессы.

После этого случаи обнаружения туш мертвых нерп на побережье Байкала также регистрировались, но не носили массовый характер.