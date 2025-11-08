Магнитная буря в ночь на 8 ноября превысила уровень G2

Ожидается, что возмущения магнитосферы продлятся до 10 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Магнитная буря сохраняется на Земле третий день подряд, ее интенсивность в ночь на 8 ноября превысила уровень G2. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

По его словам, возмущения магнитосферы продлятся до понедельника, 10 ноября. 8 ноября вероятность сильной бури уровня G3 оценивается в 85%, а 10 ноября ожидаются колебания среднего уровня G2.

Ранее прогнозировалось, что 7 ноября возможны бури уровня G3-G4, однако, как уточняет синоптик, вспышки на Солнце оказались менее мощными, либо облака плазмы прошли мимо Земли.