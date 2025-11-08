Активные центры вышли на линию Солнце-Земля, возможны магнитные бури

Земля будет находиться в зоне риска до 11 ноября

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Несколько активных центров вышли на линию Солнце-Земля, поэтому в ближайшие двое-трое суток выбросы плазмы от вспышек из них могут вызвать магнитные бури. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Основные центры солнечной активности, которые всю последнюю неделю перемещались вращением Солнца с левого восточного края, где они появились в конце октября, в сторону центральных областей, достигли их и в ближайшие двое-трое суток будут иметь возможность оказывать максимальное влияние на Землю", - говорится в сообщении.

Специалисты особо отметили группу пятен 4274, которая выделяется размером и "показывает самую большую вспышечную активность, причем на протяжении уже более месяца".

Согласно прогнозу, в ближайшие три дня возможны слабые и умеренные магнитные бури. Отмечается, что Земля будет находиться в зоне риска до 11 ноября.

"Остальные центры (4272 и 4275 - прим. ТАСС) выглядят безобидными, и не претендуют ни на что больше, чем просто строка в каталоге", - уточняется в сообщении.