На Открытой неделе науки БРИКС+ в Зарядье выступят ученые четырех стран

В мероприятии примут участие исследователи из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана

МОСКВА, 8 ноября. /ТАСС/. Исследователи из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана выступят на Открытой неделе науки БРИКС+ (проект "Наука 0+"), которая пройдет в Зарядье 10-15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.

Лекции, мастер-классы и кинопоказы пройдут в Научно-познавательном центре "Заповедное посольство".

"В течение недели в лектории Заповедного посольства ученые из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана расскажут о ключевых вызовах и перспективных исследованиях в области экологии, фармакологии, геологии, робототехники, археологии и физики высоких энергий. Посетители получат возможность узнать о новейших научных открытиях и технологических разработках, задать вопросы исследователям и практикам, принять участие в дискуссиях о будущем науки и ее роли в обществе, а также погрузиться в атмосферу научного поиска", - сообщили в МГУ.

С программой можно ознакомиться на сайте: https://welcome.zaryadyepark.ru/worldwidescienceday.

Открытые недели науки стран БРИКС организуются под эгидой международного фестиваля "Наука 0+" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" государственной программы "Научно-технологическое развитие РФ". Организаторами мероприятий в парке "Зарядье" выступают Минобрнауки России и МГУ имени М.В. Ломоносова при поддержке Российской академии наук. Ключевая тема этого года - "Твоя квантовая Вселенная" - созвучна объявленному ООН Международному году квантовой науки и технологий, уточнили в МГУ.

Фестиваль "Наука 0+" проводится с 2006 года в России и за рубежом по инициативе ректора МГУ Виктора Садовничего. В 2025 году он проходит в 20-й раз и будет организован в 10 странах.

