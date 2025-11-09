Разработан прототип устройства для лечения рака микроволновым излучением

Комплекс успешно прошел лабораторные испытания, сообщил руководитель проекта Федор Кочетов

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 9 ноября. /ТАСС/. Российские ученые разработали первый в стране прототип комплекса, позволяющий без проведения хирургического вмешательства уничтожать опухоли с помощью воздействия микроволновым излучением. Заявку для регистрации изделия в Росздравнадзоре планируется подать в 2026 году, сообщил ТАСС руководитель проекта Федор Кочетов.

"Такие инструменты уже есть в мире, но нет в России, поэтому первая задача, которую мы решаем - это импортозамещение. Наш прототип уже успешно прошел лабораторные испытания", - сказал собеседник агентства.

Комплекс включает в себя подключенную к микроволновому генератору антенну. В опухоль вводят антенну, которая излучает электромагнитную энергию. Она доставляется непосредственно в ткани, обеспечивая локальность их нагрева.

Излучаемая энергия вызывает нагрев молекул воды. Молекулы воды передают энергию окружающей ткани и при достижении достаточно высокой температуры происходит разрушение.

Особенность технологии в том, что микроволновая энергия направленно воздействует на область, которая содержит в себе опухолевую ткань, поэтому здоровые ткани и жизненно важные структуры за пределами заданной области не подвергаются чрезмерному термическому повреждению.

Основные опухоли, для которых может применяться устройство - это рак молочной железы, рак щитовидной железы, а также новообразования в легких, почках и печени. Продолжительность операции с помощью такого устройства составляет 20 минут вместо часа при удалении опухолей с помощью открытой хирургии.

Преимущества устройства

Кроме этого среди преимуществ комплекса, то, что для его использования требуется только один хирург и местная анестезия вместо общего наркоза. Кочетов уточнил, что устройство на 70% состоит из отечественных комплектующих и по части параметров превосходит имеющиеся зарубежные аналоги из Китая и США. В частности, разработанный комплекс способен воздействовать на области размером от 6,5 мм и до 70 мм.

Впервые в России метод микроволновой абляции для удаления опухолей поджелудочной и околощитовидной желез был применен в Клинике факультетской хирургии имени Н. Н. Бурденко Сеченовского Университета. "Основное преимущество абляции - это мини-инвазивность, когда доступ к опухоли осуществляется без разреза, только через проколы. После операции достигается прекрасный косметический эффект: фактически нет следов от вмешательства. Абляция не занимает столько времени, как полноценная операция, опухоль фактически "выпаривается", достигается ее разрушение буквально за несколько минут", - рассказал ТАСС Максим Салиба, доцент кафедры факультетской хирургии №1 Сеченовского университета.

Проект был представлен в ходе презентации разработок победителей акселерационной программы для начинающих предпринимателей и технологических стартапов "А:СТАРТ", которая проводится командой бизнес-инкубатора новосибирского технопарка "Академпарк". Кочетов добавил, что разработки в рамках стартапа ведутся с участием ученых Сеченовского Университета, Новосибирского госуниверситета, институтов сибирского Академгородка, Нижнего Новгорода и Москвы. Авторы проекта рассчитывают вывести устройство на российский рынок в 2029 году, а на международный - в 2032.