Вспышка на Солнце уничтожает гигантский протуберанец

Его протяженность составляет 300 тыс. км

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Вспышка на Солнце уничтожает находящееся рядом волокно темного холодного газа, протяженностью около 300 тыс. км. Об этом сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук.

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

"Один из фрагментов сегодняшней утренней X-вспышки, попавший в поле зрения непрерывно наблюдающих за Солнцем космических телескопов. Выброшенные из центра вспышки магнитные волокна обвивают и "пожирают" находящийся рядом солнечный протуберанец - огромное волокно темного холодного газа, протяженностью около 300 тысяч километров, неосторожно оказавшееся рядом с местом взрыва", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 9 ноября на Солнце произошла мощная вспышка, направленная в сторону Земли. Согласно данным специалистов, окончательный балл вспышки достиг уровня X1.79. Ученые отмечают, что подобные вспышки могут сопровождаться выбросом плазмы и вызывать геомагнитные возмущения на Земле.