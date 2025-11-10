Обнаружен эффект, который позволит удешевить камеры для смартфонов

В будущем планируется сконцентрироваться на улучшении фоточувствительности исследуемых структур, сообщили в Новосибирском госуниверситете

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского госуниверситета (НГУ) обнаружили эффект биполярной проводимости в планках из стекла на основе кремния и германия. В будущем это позволит удешевить и упростить производство камер для смартфонов и систем видеонаблюдения, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

В любых материалах - как в полупроводниках, так и в диэлектриках, - существует разный тип проводимости: либо электронного типа, либо дырочного, либо биполярного. Чтобы улучшить характеристики приборов, в которых используется тот или иной диэлектрик, важно знать, какой тип проводимости для него характерен. Объектом изучения новосибирских ученых стали германосиликатные стекла, которые можно применять для изготовления фоточувствительных структур. Ранее в НГУ получили в них эффект очень хорошей фоточувствительности.

"Мы первыми изучили тип проводимости в германосиликатных стеклах. Мы используем неидеальную природу германосиликатного стекла (токи утечки) для достижения полезных свойств структур на их основе. Однако, чтобы улучшить показатели фоточувствительности, необходимо установить механизм возникновения фототока и тип проводимости", - цитирует пресс-служба автора исследования Гайсау Хамуд.

Исследование провели на четырех составах образцов, выращенных на разных кремниевых подложках. Авторы работы изменяли в составе пленок соотношение между оксидом германия и оксидом кремния. Ранее смесь этих соединений была не изучена.

"Это найдет применение в производстве камер для смартфонов, систем видеонаблюдения и мемристоров (энергонезависимая память). Поскольку для изготовления пленок используются недорогие материалы и технология производства проста, это позволит удешевить и упростить производство вышеупомянутых устройств", - пояснили в НГУ, добавив, что в дальнейшем ученые намерены сконцентрироваться на улучшении фоточувствительности исследуемых структур.