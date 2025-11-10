ИИ обучили ранней диагностике болезни Альцгеймера

Разработку создали в рамках международного сотрудничества ТГУ

САМАРА, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые Тольяттинского государственного университета (ТГУ) вместе с коллегами из университетов Китая, Южной Кореи и ОАЭ разработали основанную на искусственном интеллекте платформу, аккумулирующую данные о пациентах, страдающих болезнью Альцгеймера. Созданная экосистема для сотрудничества медицинских учреждений позволит диагностировать заболевание на ранних стадиях, сообщили ТАСС в пресс-службе ТГУ.

"Международная группа ученых разработала платформу BCFTL (Blockchain-enabled Multi-modal Federated Transfer Learning) для ранней диагностики заболевания [Альцгеймера], позволяющую больницам использовать коллективный опыт без передачи конфиденциальных данных пациентов", - сообщили в вузе.

Разработку создали в рамках международного сотрудничества ТГУ. В ней приняли участие ученые Китайского университета науки и технологий, Хэфэйского технологического университета и Шеньянского аэрокосмического университета из КНР, Южнокорейского университета и университета искусственного интеллекта из ОАЭ. Статья с описанием исследования опубликована в международном научном журнале IEEE Internet of Things Journal.

Платформа BCFTL - это система мультимодального обучения на основе технологии блокчейн. Как пояснил один из авторов разработки, руководитель проекта регионального проектного офиса инжиниринга ТГУ Алексей Швецов, создана безопасная экосистема для сотрудничества медицинских учреждений. "Больницы, особенно в малых городах, могут объединить свои усилия для обучения мощной модели искусственного интеллекта, не делясь напрямую данными пациентов. Это прорывной подход для телемедицины и удаленной диагностики. <…> Каждая больница обучает свою собственную модель ИИ на данных своих пациентов - снимках МРТ, анализах. Затем больницы отправляют накопленные знания своих моделей на центральный сервер. Там эти знания объединяются с данными других больниц, создавая одну, более умную и точную общую модель", - рассказал ученый.

Как отмечают в ТГУ, существующие методы диагностики болезни Альцгеймера дорогие и не всегда точные, не во всех больницах есть нужные специалисты и оборудование. Созданная учеными платформа позволяет выявлять даже малозаметные закономерности, указывающие на развитие болезни Альцгеймера. Эксперименты показали, что точность диагностики заболевания с ее использованием составляет 97%. Система обрабатывает до десяти обновлений моделей в минуту, а подключиться к ней могут медицинские учреждения со всего мира.