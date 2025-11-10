Раскрыты возрастные перемены в работе клеток, мешающие восстановлению почек

Понимание этого, как надеются ученые, поможет сформулировать новые стратегии для лечения болезней почек у возрастных пациентов

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские исследователи обнаружили, что возрастное ухудшение способности почек к восстановлению после повреждений связано с тем, что их клетки начинают втрое медленнее делиться и хуже обеспечивать себя энергией. Это объясняет то, почему стандартные методы лечения почек хуже помогают пожилым пациентам, сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"У молодого организма ответ на повреждение почки более выражен, а процесс регенерации происходит активнее. С возрастом реакции становятся менее выраженными, и из-за недостатка энергообеспечения в клетках их часто бывает недостаточно для полноценного восстановления ткани. В результате при старении повышается уязвимость почки к обструктивной нефропатии", - пояснил заведующий лабораторией структуры и функции митохондрий НИИ физико-химической биологии при МГУ (Москва) Егор Плотников, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Плотников и другие ученые пришли к такому выводу в рамках эксперимента, нацеленного на изучение различий в реакции почек пожилых и молодых индивидов на острые повреждения, связанные с развитием мочекаменной болезни. Для получения подобных сведений ученые промоделировали развитие заболевания у подопытных крыс из двух разных возрастных групп - 3-4 месяца и 21-24 месяца, что примерно соответствует 16 и 60 человеческим годам.

В ходе этих опытов ученые отслеживали то, как менялась структура почечной ткани у животных, перенесших операцию, и крыс из контрольной группы. Также Плотников и другие ученые оценили концентрацию маркеров воспаления, фиброза и окислительного стресса в тканях почек. Эти замеры раскрыли существенные различия в реакции организма молодых и пожилых животных на повреждение почки.

Она проявлялись в том, что в ответ на повреждение в почках молодых крыс клетки стали активнее делиться для скорейшего восстановления ткани. Кроме того, в органах этих животных запустился воспалительный процесс, необходимый для начала заживления, и при этом у животных из этой группы был повышен уровень маркеров рубцевания ткани. В противоположность этому, в почках пожилых крыс клетки делились втрое медленнее, а воспалительный ответ оказался менее активным.

При этом наибольшие различия авторы выявили в состоянии митохондрий, "энергостанций" клеток, отвечающих за извлечение энергии из питательных веществ. Их работа была ухудшена в почках пожилых крыс еще до начала эксперимента, а после повреждения почек их дисфункция дополнительно усилилась, в результате чего клеткам перестало хватать энергетических ресурсов на эффективное восстановление почечной ткани. Понимание этого, как надеются ученые, поможет сформулировать новые стратегии для лечения болезней почек у возрастных пациентов.