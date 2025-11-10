В РФ создали соединение на основе хвои и березы против сахарного диабета

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН разработали соединение на основе органических веществ, которые содержатся в растениях, хвое и эфирных маслах. Его действие направлено против метаболического синдрома и ассоциированного с ним сахарного диабета второго типа, сообщает официальное издание СО РАН "Наука в Сибири".

Метаболический синдром - это комплекс нарушений обмена веществ, который повышает риск развития серьезных заболеваний, таких как сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые патологии, атеросклероз и другие. Он характеризуется сочетанием нескольких ключевых признаков, связанных с ожирением, нарушением углеводного и липидного обмена, а также артериальной гипертензией.

"Препарат представляет собой молекулу, полученную путем соединения производного фенилпропановой кислоты с терпеноидами. Соединение новосибирских химиков нацелено на активацию рецепторов PPAR - семейства ядерных рецепторов, отвечающих за множество процессов, в том числе за регуляцию углеводного и липидного обмена", - говорится в сообщении издания.

Новосибирские ученые решили создать лекарство для терапии метаболического синдрома и сахарного диабета на основе уже существующего, проверенного в клинических испытаниях фрагмента фенилпропановой кислоты. Они дополнили его частями природных соединений, которые получают из экстракта коры березы и смолы хвойных, а также монотерпеноидами, выделяемыми из эфирных масел растений.

В ходе экспериментов на генно-модифицированных мышах ученым удалось показать, что полученные соединения существенно снижают уровень глюкозы и холестерина в крови и при этом не проявляют негативных воздействий в отношении ферментов печени. Другое преимущество новосибирского препарата - накопительный эффект, отличающий его от кратковременного действия многих распространенных лекарств от диабета. Сейчас ученые НИОХ СО РАН совместно с коллегами из ФИЦ "Институт цитологии и генетики СО РАН" проводят исследования соединений на клеточных тест-системах.