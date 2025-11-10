В России впервые в мире получили сверхтонкую электропроводящую пленку из золота

Это фундаментальный шаг к управляемому синтезу наноматериалов с заданными свойствами для нано- и оптоэлектроники, отмечает один из авторов разработки Сергей Старинский

Редакция сайта ТАСС

© Кирилл Кухмарь/ ТАСС

НОВОСИБИРСК, 10 ноября. /ТАСС/. Ученые в Новосибирске впервые в мире получили сплошную проводящую пленку золота толщиной всего три нанометра. Технология создания таких пленок перспективна для изготовления прозрачных и гибких электродов нового поколения для сенсорных экранов и гибких дисплеев, сообщили в Институте теплофизики СО РАН.

"Это фундаментальный шаг к управляемому синтезу наноматериалов с заданными свойствами для нано- и оптоэлектроники", - цитирует пресс-служба одного из авторов разработки Сергея Старинского.

Как пояснили в институте, когда золото осаждается на поверхность, оно сначала образует отдельные островки - крошечные участки из наночастиц, между которыми нет контакта. Чтобы получилась сплошная проводящая пленка, эти островки должны срастись. Толщина, при которой это происходит, называется порогом перколяции. Чем он ниже, тем тоньше и прозрачнее можно сделать проводящую пленку - поэтому его стараются максимально снизить. Обычно этого добиваются, добавляя специальные подслои или охлаждая поверхность до очень низких температур. Команда новосибирских физиков предложила управлять порогом перколяции с помощью изменения площади лазерного пятна на золотой мишени при осаждении.

"Мы показали, что увеличение площади лазерного пятна при постоянной плотности энергии изменяет соотношение между кинетической энергией и потоком атомов золота, достигающих подложки, - приводит пресс-служба слова инженера института Данила Колосовского. - Это напрямую влияет на слияние золотых островков. При оптимальных условиях пленка становится проводящей уже при толщине три нанометра".

Результаты были подтверждены численным моделированием и экспериментами. Полученные пленки одновременно отличались низким электрическим сопротивлением и высокой прозрачностью - сочетанием свойств, которых раньше нельзя было добиться без специальных подслоев или охлаждения до криогенных температур. "Разработанная технология открывает путь к созданию прозрачных и гибких электродов нового поколения для сенсорных экранов и гибких дисплеев, солнечных батарей и OLED-светодиодов, медицинских и носимых сенсоров, а также контактных линз дополненной реальности, где требуются тончайшие биосовместимые и прозрачные проводники", - отметили в Институте теплофизики СО РАН.