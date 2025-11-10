На Солнце произошла вспышка высочайшего класса

Она длилась 41 минуту

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Солнечная вспышка последнего класса мощности - Х1.2. - произошла 10 ноября. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.

"10 ноября в 12:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N23W14) зарегистрирована вспышка X1.2 продолжительностью 41 минута", - сообщили в институте.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.