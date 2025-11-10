Умные наночастицы повысили эффективность противоракового препарата

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российские ученые обнаружили, что эффективность препаратов для лечения рака крови на базе фермента, расщепляющего аминокислоту аспарагин, можно повысить примерно в восемь раз, если добавить молекулы положительно заряженных полимеров в их жировую "наноупаковку". Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

"Присоединение полиаминов к L-аспарагиназе и включение ее в липосомы не только повысило эффективность и стабильность фермента, но и улучшило механизм его действия за счет избирательного включения в раковые клетки. Разработанный препарат потенциально улучшит клинические результаты лечения острого лимфобластного лейкоза и других чувствительных к терапии злокачественных новообразований", - пояснила профессор МГУ Елена Кудряшова, чьи слова приводит пресс-служба РНФ.

Как объясняют ученые, фермент L-аспарагиназа широко используется в химиотерапии при остром лимфобластном лейкозе, одной из самых распространенных форм рака крови у детей. Клетки данной формы опухолей не способны самостоятельно синтезировать аминокислоту аспарагин, благодаря чему ее расщепление при помощи L-аспарагиназы ведет к остановке сборки новых белков и массовой гибели раковых клеток.

Для обеспечения высокой эффективности лечения врачам приходится достаточно часто вводить новые дозы данного фермента в организм пациентов, так как молекулы L-аспарагиназы быстро разрушаются при попадании в кровоток. Это повышает риск развития иммунных реакций в ответ на чужеродный белок в организме человека, с чем ученые пытаются бороться путем "упаковки" молекул данного фермента внутрь липосом, жировых наночастиц.

Российские ученые обнаружили, что эффективность действия этих наночастиц, а также сроки их жизни внутри кровотока пациентов можно в несколько раз повысить при помощи положительно заряженных полиаминов. Присоединение этих азотосодержащих полимеров к молекулам фермента ведет к его стабилизации, а также заставляет его активнее взаимодействовать с отрицательно заряженными молекулами жировой "наноупаковки".

По словам исследователей, эта модификация одновременно позволяет на 35-40% нарастить концентрацию препарата в наночастицах, замедлить его высвобождение в 2-3 раза и повысить эффективность действия на опухолевые клетки примерно в восемь раз. В перспективе это позволит значительно повысить эффективность и безопасность лечения острого лимфобластного лейкоза, подытожили ученые.