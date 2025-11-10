Новый выброс плазмы догонит предыдущий и достигнет Земли

Оба потока ожидаются одновременно - ориентировочно на стыке 11 и 12 ноября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Новый высокоскоростной выброс солнечной плазмы догонит облако от вспышки X1.79, которая произошла 9 ноября, и оба потока ожидаются у Земли одновременно - ориентировочно на стыке 11 и 12 ноября, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН.

"Это означает, что выброшенное сегодня облако газа догонит распространяющийся сейчас в пространстве выброс плазмы от вчерашней вспышки X1.79 и к Земле они придут вместе - предварительно, все также, на стыке 11 и 12 ноября, то есть, возможно, уже завтра вечером" - отметили в лаборатории.

Скорость нового выброса, измеренная вблизи Солнца, оценивается не менее чем в 1 200 км/с, что почти вдвое выше скорости вчерашнего события - 720 км/с. Наличие фронтального выброса в сторону Земли подтверждено визуально: из-за высокой скорости газовое облако за три часа удалилось от Солнца более чем на 10 млн км и отчетливо прослеживается на изображениях коронографов, наблюдающих околосолнечное пространство. При этом изначально сомнений в направленности выброса не было, главный интерес представляла именно его скорость, которая к настоящему моменту измерена.

Несмотря на очень сильные вспышки последних дней, ощутимых экстремальных последствий для Земли пока не зафиксировано. Рекордные за год магнитные бури ожидались 7 ноября, однако тогда солнечные удары задели планету лишь краем: фактически зарегистрированные возмущения уровня G2-G3 стали "подарком судьбы". Не произвел впечатления и вчерашний выброс - он оказался медленным и заметно ушел вверх над плоскостью планет.

В ближайшие двое-трое суток Земле предстоит в третий раз подряд "проверить удачу": с учетом скоростного параметра нового выброса вероятность существенного воздействия возрастает. Окончательные оценки ожидаются по мере обновления результатов математического моделирования в ближайшие часы.