Создана ультразвуковая терапия для защиты мозга от последствий инсультов

Прибор позволяет неинвазивным образом очищать поврежденные ткани от различных токсичных скоплений "мусора"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Исследователи из США разработали прибор, позволяющий неинвазивным образом очищать поврежденные ткани мозга от различных токсичных скоплений "мусора", усугубляющих последствия перенесенного инсульта. Работа этого устройства была успешно проверена в опытах на мышах, переживших кровоизлияние в мозг, говорится в статье, опубликованной в научном журнале Nature Biotechnology.

"Мы разработали протокол, позволяющий использовать ультразвук для неинвазивной очистки спинномозговой жидкости и межклеточной среды мозга от патогенных субстанций. Проверки работы этого подхода на двух моделях инсультов показали, что подобная очистка значительно повысила шансы животных на выживание и улучшила функциональное восстановление их мозга", - пишут исследователи.

Терапия была разработана группой американских медиков под руководством доцента Стэнфордского университета Раага Айрана при поиске альтернатив для хирургических процедур, которые обычно используются для спасения жизней жертв инсультов. Из-за высокого риска подобные процедуры сейчас применяются только в самых тяжелых случаях и только в крупных клиниках, из-за чего организм значительной части больных вынужден самостоятельно справляться с последствиями инсульта.

Несколько лет назад ученые обнаружили, что стимуляция тканей мозга при помощи слабых, но сфокусированных пучков ультразвука приводит к активации систем, отвечающих за ускорение круговорота спинномозговой жидкости и ее очистку от белкового "мусора" и прочих патогенных частиц. Они способствуют развитию воспалений и массовой гибели нейронов, что натолкнуло ученых на мысль проследить за действием ультразвука на мозг грызунов, переживших две распространенных формы инсульта.

Проведенные учеными наблюдения показали, что стимуляция мозга и той, и другой группы мышей привела к существенному сокращению в объемах гематомы в первую неделю после перенесенного инсульта. Это также сопровождалось снижением интенсивности воспалений, очисткой мозга от поврежденных клеток крови и повышением активности лимфатических сосудов и узлов, участвующих в перекачке спинномозговой жидкости.

В результате этого 80-85% грызунов удалось пережить инсульт после ультразвуковой терапии, тогда как половина особей из контрольной группы погибла. Аналогичным образом, мыши значительно реже испытывали сбои в работе памяти и лучше контролировали свои конечности после ультразвуковой терапии, чем при ее отсутствии. Все это говорит в пользу того, что данный подход позволит значительно снизить риск смерти и улучшить качество жизни пациентов, переживших инсульт, подытожили ученые.

Реабилитация после инсультов

По статистике ВОЗ, около 15 млн людей ежегодно становятся жертвами инсультов, из которых 5 млн умирают, а еще 5 млн становятся инвалидами. Во многих случаях пациентам можно избежать последнего сценария, если пройти курс реабилитации, нацеленный на восстановление связей между поврежденными регионами мозга и формирование новых цепочек нейронов в обход этих участков. Сейчас ученые активно разрабатывают подобные подходы для восстановления работы мозга пациентов.