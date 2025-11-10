На Земле началась слабая магнитная буря

Сильной буря может стать 11 и 12 ноября

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Слабая магнитная буря на Земле зафиксирована 10 ноября, сильной буря может стать 11 и 12 ноября. Об этом сообщил ТАСС представитель Институте прикладной геофизики (ИПГ).

Читайте также

Опасны ли магнитные бури для человека

"Во второй половине 10 ноября в высоких широтах зарегистрировано возмущение геомагнитного поля. Пока [буря] слабая, но постепенно перейдет в средние широты и можно ожидать серьезного усиления завтра-послезавтра. Связано это с сильнейшей вспышкой на Солнце класса Х", - сказал представитель института.

Ранее в ИПГ сообщили, что 10 ноября в 12:19 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4274 (N23W14) зарегистрирована вспышка самого высокого класса X1.2 продолжительностью 41 минута.

Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нВт на 1 кв. м. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.