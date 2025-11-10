Связь древнерусских седел с Монгольской империей объяснили через образ дракона

Исследователи изучили роговые накладки с изображениями фантастических существ

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Специалисты Новгородского государственного университета (НовГУ) изучили редкие археологические находки - роговые накладки для седла с изображениями фантастических существ и выявили их связь с культурным влиянием Монгольской империи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе вуза.

"Ученые проанализировали две миндалевидные накладки, найденные в Великом Новгороде и датируемые рубежом XIII-XIV веков. На обеих вырезаны стилизованные драконы с оскаленной пастью, когтистыми лапами и длинным закрученным хвостом. Искусствоведы отмечают высокое мастерство резчика и единую художественную традицию в их исполнении", - рассказали в вузе.

Как пояснили исследователи, распространение подобных изображений связано с монгольским нашествием и последующими политическими контактами.

"Драконовидная символика связывается с процессом формирования культуры военной аристократии Джучидов и испытала влияние дальневосточного искусства", - отметил один из авторов исследования Андрей Гринев.

Функциональное назначение накладок - декор парадных седел. Эта гипотеза подтверждается аналогичной находкой из кочевнического погребения у села Филия, где подобные роговые пластины сохранились на луке седла.

"Также находка у села Филия позволяет связать такие накладки с восточным миром. Ее прямая аналогия - обломок с изображением дракона из Болгара (современный Татарстан), обнаруженный в 2014 году. Накладка частично обломана, но в сохранившемся абрисе можно предположить первоначальную форму бута. Само изображение сильно потерто, однако в силуэте дракона просматриваются черты, позволяющие соотнести его с новгородскими образами", - отметил Гринев.

Несмотря на явное стилистическое сходство с восточными аналогами, вопрос о происхождении новгородских накладок остается открытым. Они могли быть как импортом, так и местной работой, выполненной под влиянием монгольской культуры. Обзор находок удалось сделать при поддержке Минобрнауки России в рамках Десятилетия науки и технологий.