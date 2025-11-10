Потомки слетавших на спутнике "Бион-М" мух отправятся в космос в ноябре

Насекомые проведут на орбите две недели, после чего вернутся на Землю, сообщили в Институте медико-биологических проблем РАН

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Прямые потомки мух-дрозофил, совершивших космический полет на борту биоспутника "Бион-М" №2, отправятся в космос на пилотируемом корабле "Союз МС-28" в конце ноября. Мухи проведут на орбите две недели, после чего вернутся на Землю на завершающем свой полет "Союзе МС-27", сообщили ТАСС в Институте медико-биологических проблем РАН.

"Объектом целевой работы "Цитомеханариум" являются мухи-дрозофилы - потомки особей, отправившихся на орбиту на биологическом спутнике "Бион-М" №2. Поскольку у мух достаточно низкая продолжительность жизни, эксперимент планируется провести в пересменку кораблей "Союз МС" - следовательно, запуск намечен на 27 ноября, а возвращение на Землю - на 9 декабря", - рассказали в институте.

Ожидается, что на борту МКС мухи снова дадут потомство вдали от земного притяжения - основной массив исследовательских работ с насекомыми будет проведен уже по возвращении на Землю. Ученые рассчитывают оценить, как факторы космического полета повлияли на состояние репродуктивной системы.

"Бион-М" № 2 был запущен на полярную орбиту с космодрома Байконур 20 августа и приземлился в степях Оренбуржья 19 сентября. На борту аппарата находилось 75 мышей, около 1,5 тыс. мух-дрозофил, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур. Проект был направлен на изучение того, как живые организмы переносят полет на высокоширотной орбите, где уровень космической радиации на треть выше, чем на орбите МКС.