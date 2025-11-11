В Новосибирской области нашли святилище третьего тысячелетия до нашей эры

Там археологи обнаружили каменные наконечники стрел, костяное орудие и фрагменты керамики

НОВОСИБИРСК, 11 ноября. /ТАСС/. Археологи в ходе раскопок в Новосибирской области обнаружили святилище третьего тысячелетия до нашей эры, оставленное носителями одной из западносибирских культур этого периода. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).

"Найденные сооружения и артефакты позволили предположить, что этот объект является святилищем третьего тысячелетия до н.э., оставленным носителями одиновской или кротовской археологических культур", - рассказали в пресс-службе.

Археологи нашли останки предположительного святилища в границах двойного рва. Там обнаружены каменные наконечники стрел, костяное орудие, значительное количество фрагментов керамики. "Были найдены следы бронзолитейного производства - обломки тиглей - сосудов, где плавили металл, обломки литейных форм для изготовления бронзовых топоров-кельтов. В одной из ям оказалось большое количество костей животных, в том числе челюсти соболя, и рыбы. Нашли также 19 захоронений, разграбленных еще в древности, но среди человеческих костей уцелели великолепные бронзовые изделия - браслет, нож, шило и игла", - цитирует пресс-служба академика Вячеслава Молодина.

Новые находки позволили археологам предположить, что в этом месте люди занимались бронзолитейным производством и проводили некие религиозные действия, возможно, связанные с этим ремеслом. Предположительно, найденные могилы по датировке совпадают с остальными находками. "Возможно, что считающееся для древних литейщиков сакральным место служило и кладбищем для их соплеменников", - пояснили в НГПУ.

В октябре академик Молодин рассказал ТАСС, что в этом полевом сезоне археологи также обнаружили необычную керамику начала бронзового века. Она может принадлежать неизвестной ранее археологической культуре, существовавшей в этот период в Сибири.

Комплекс "Тартас-1", который исследователи изучают в Барабинской лесостепи, - обширный археологический памятник, включающий поселения и некрополь. Раскопки ведутся там уже несколько лет.

Объект был обнаружен еще в 2003 году во время разведочных археологических работ при прокладке тонковолоконного кабеля. Геофизическое исследование показало огромные размеры некрополя, при почти полном отсутствии внешних рельефных признаков погребений. Поэтому единственным способом исследования стало методичное вскрытие памятника сплошной поверхностью, благодаря чему на сегодня известно уже свыше 800 захоронений.