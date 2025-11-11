В РФ создали материалы для быстрой очистки атмосферы от загрязнителей после ЧС

ТОМСК, 11 ноября. /ТАСС/. Композиционные материалы, которые могут быстро очистить атмосферу от различных токсичных загрязнителей после ЧС, создали в Томском государственном университете (ТГУ). Разработанные материалы напрямую воздействуют на опасные соединения и микроорганизмы, эффективно снижая их концентрацию и жизнеспособность бактерий в атмосфере, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Ученые Томского госуниверситета создали композиционные материалы, способные быстро нейтрализовать токсичные химические соединения и инактивировать биологические агенты, попадающие в атмосферу в результате промышленных аварий, транспортных инцидентов или техногенных катастроф. Результаты работы были представлены на международном симпозиуме по специальным темам в области высокоэнергетических и специальных материалов в Италии", - сказано в сообщении.

Разработанные в научном центре мирового уровня "Новые материалы специального назначения" ТГУ технологии могут стать основой для создания новых поколений систем очистки атмосферы, востребованных на промышленных и транспортных объектах.

Нанотермитная система

Одна из таких разработок - мультикомпонентная нанотермитная система с биоцидными добавками. Это композиционный материал, состоящий из наночастиц алюминия, оксидов металлов и биоцидных компонентов, например йода. Данные нанотермиты можно использовать при создании аэрозолей для инактивации биологических агентов, попавших в атмосферу. Полученные результаты могут снизить влияние опасных микроорганизмов на организм человека, а также на природные экосистемы. Исследования выполнены при финансовой поддержке Минобрнауки РФ.

"В отличие от традиционных энергетических соединений нанотермитные системы позволяют целенаправленно формировать определенные химические продукты в процессе горения. При введении биоцидных компонентов такие материалы совмещают выделение тепловой энергии с генерацией активных биоцидных агентов, напрямую воздействующих на микроорганизмы. Их структура обеспечивает исключительно высокие скорости реакций, высокую температуру горения и возможность регулировать энергетическую отдачу", - сказал научный сотрудник лаборатории высокоэнергетических и специальных материалов ТГУ Сергей Соколов.

Ученые придали материалам бактерицидные свойства за счет введения дополнительных химических соединений, и эксперименты показали, что добавление оксида меди позволяет добиться распыления плотного аэрозольного облака, а умеренное количество йода значительно повысило эффективность инактивации микроорганизмов.

Фотокаталитический материал

Вторая разработка, которую представил директор НОЦ "Сибирский центр дизайна" Виктор Клименко, - новый фотокаталитический материал, также эффективно разрушающий химические (токсичные или отравляющие) вещества в атмосфере. В основе технологии используются наночастицы диоксида титана и их композит с серебром, которые продемонстрировали высокую активность при нейтрализации паров ацетона, близкого по свойствам к промышленным загрязнителям.

"Эксперименты показали, что под воздействием ультрафиолетового излучения аэрозоль с наночастицами удаляет до 85% вредных веществ менее чем за две минуты. Это значительно превышает эффективность традиционных фильтрационных систем. Добавление серебра повышает площадь активной поверхности частиц и расширяет диапазон светопоглощения до видимого спектра, что позволяет использовать естественное освещение вместо энергозатратных УФ-источников", - отмечается в сообщении.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда.