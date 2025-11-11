В Мурманске протестируют фасадные системы в условиях Крайнего Севера

По итогам эксперимента сделают выводы о том, какие именно материалы будут применяться в домостроении на территории региона

МУРМАНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Ученые Мурманского арктического университета (МАУ) создадут экспериментальный полигон с макетами домов с разными фасадными решениями для исследований их эффективности на Крайнем Севере. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Проект представляет собой создание натурного экспериментального полигона по исследованию теплоизоляционных материалов в условиях высокой ветровой нагрузки на Крайнем Севере. На открытой местности с учетом максимального ветрового воздействия с моря или, в нашем случае, с залива в свободной от застройки и растительности зоне возводятся четыре объекта - макеты домов с распространенными в России фасадными решениями", - сообщили в вузе.

Конструкции имеют одинаковое сопротивление, а их основание и крыша переутеплены для минимизации теплопотерь. Макеты будут оснащены системой автоматического поддержания постоянной температуры и влажности круглый год, системой фиксации суточного расхода электроэнергии, а также датчиками температуры на внутренней и внешней поверхности стен. В ходе эксперимента будут замеряться тепловой поток сквозь стену, влажность, расход энергии на поддержание необходимого микроклимата. Это позволит изучить поведение теплоизоляционных материалов в условиях Крайнего Севера, высокой ветровой нагрузки, высокой влажности и определить какая фасадная система и какой теплоизоляционный материал лучше себя покажет в условиях Арктики.

Срок реализации проекта - пять лет. По итогам эксперимента будут сделаны выводы о том, какие именно материалы будут применяться в домостроении на территории региона. Проект МАУ реализует совместно с индустриальным партнером - Российской ассоциацией полимерных энергоэффективных технологий.

"У индустриального партнера это четвертый модельный объект. У них уже есть аналогичные экспериментальные полигоны в Якутске, в республиках Узбекистан и Азербайджан. Для создания четвертого объекта выбрана именно Мурманская область, поскольку в нашем регионе уникальные природные условия: сочетание низких температур, высокого ветрового давления и достаточно химически агрессивного, с высокой влажностью морского воздуха предоставляет уникальные возможности для исследований. Кроме того, в течение сезона возможны резкие перепады температур, которые также негативно воздействуют на различные фасадные системы и теплоизоляционные материалы. В ходе проекта мы будем проводить исследования как в рамках наших научных интересов, так в интересах нашего индустриального партнера предоставляя информацию в виде научных отчетов", - отметил заведующий кафедры строительства, энергетики и транспорта МАУ Александр Челтыбашев.

Мурманский арктический университет, созданный в результате слияния двух крупнейших вузов Мурманской области, получил более 1 млрд рублей на создание Берегового учебного центра и модернизацию Центра морской конвенционной подготовки. На базе МАУ будет создан кампус мирового уровня, также вуз стал кандидатом в программу "Приоритет-2030", по которой предусмотрена реализация в университете трех стратегических проектов: "Морские технологии в Арктике", "Инновационные технологии в горном деле и переработке полезных ископаемых" и "Арктические биоресурсы и биотехнологии".