Созданы экспресс-тесты для ускорения выведения новых сортов пшеницы

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Уникальные генетические экспресс-тесты для сокращения вдвое времени выведения новых сортов озимой пшеницы разработаны в России, сообщил ТАСС руководитель отдела прикладных генетических технологий Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии (ВНИИСБ) Михаил Дивашук.

Авторами решения выступили специалисты ВНИИСБ, входящего в консорциум Курчатовского геномного центра НИЦ "Курчатовский институт", и Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко (Краснодар). Они создали панель геномных маркеров, включающую 16,5 тысяч однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), по которым селекционеры определяют такие характеристики будущих растений, как высота, скороспелость и устойчивость к ржавчине.

"На основе этой уникальной панели геномных маркеров ученые разработали быстрые КАСП-тесты (Competitive Allele-Specific PCR), адаптированные для использования в селекционных программах. Их внедрение позволяет более чем в два раза сократить время, необходимое для создания новых сортов с заданными свойствами. Инновационный подход к геномной селекции озимой пшеницы кардинально ускоряет создание новых сортов с повышенной урожайностью и устойчивостью к болезням и абиотическим стрессам", - отметил Дивашук.

При исследовании коллекций российской озимой пшеницы авторы смогли открыть семь ранее неизвестных генов-маркеров, которые отличают российский селекционный материал: это гены, отвечающие за устойчивость пшеницы к засухе, ряду болезней и полеганию.

"Наши выводы открывают возможность разработки адаптированных селекционных программ с учетом климатических и почвенных условий разных регионов России", - сказал он.

Работа выполнена в рамках Федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий.