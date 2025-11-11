Раскрыта ключевая роль эстрогена в способности мозга к обучению с подкреплением

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Американские молекулярные биологи обнаружили, что эстроген играет очень важную роль в способности мозга млекопитающих к обучению с подкреплением, так как его молекулы оказывают сильное влияние на активность прилежащего ядра, отвечающего за чувство удовольствия и формирование реакции на мотивирующие стимулы. Об этом сообщила пресс-служба Нью-Йоркского университета (NYU).

"Мы хорошо понимаем, что гормоны оказывают серьезное влияние на работу всего мозга в целом, но при этом у нас почти нет сведений о том, как именно они воздействуют на когнитивное поведение человека и связанную с ним активность нейронов. При этом у нас накапливается все больше сведений о том, что перемены в уровне эстрогена серьезно влияют на когнитивные функции и вероятность развития психических отклонений", - пояснила профессор NYU Кристин Константинопл, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Для восполнения этого пробела в знаниях ученые проследили за тем, как молекулы женского гормона эстрогена влияли на поведение и работу мозга нескольких самок крыс, чей организм не производил своего собственного эстрогена. В ходе этих опытов ученые вводили разные количества гормона в мозг грызунов и наблюдали за переменами в активности их нервной системы при игре в своеобразную экономическую игру для животных.

В ее рамках ученые установили в вольере с крысами специальные автоматизированные поилки, которые включались при нажатии на кнопку и издавали звуковой сигнал, тон которого отражал то, как много воды получат грызуны, если они подождут некоторый промежуток времени. После каждого сигнала животное могло как дождаться получения воды, так и нажать на кнопку еще раз, если оно считало порцию влаги слишком небольшой.

Проведенные исследователями наблюдения показали, что крысы быстрее запоминали значения каждого звукового сигнала и реже совершали ошибки при нажатии на кнопку, если в их мозг вводились существенные количества эстрогена. Такое благотворное воздействие гормона, в свою очередь, было связано с тем, что его молекулы повышали активность прилежащего ядра мозга, отвечающего за выработку гормона удовольствия дофамина и поддержание связанного с ним мотивирующего обучения.

Это свидетельствует в пользу того, что нарушения в выработке эстрогена и его воздействии на клетки мозга могут быть связаны с развитием многих нарушений психики, в том числе депрессии, шизофрении, тревожного состояния и синдрома дефицита внимания. Последующее изучение круговорота эстрогена в организме носителей этих болезней поможет раскрыть молекулярные механизмы развития этих заболеваний, подытожили ученые.