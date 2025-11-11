Прогноз космической погоды могут пересмотреть из-за сильнейшей вспышки на Солнце

Протяженность возмущений, скорее всего, будет продлена, отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Прогноз космической погоды на ближайшие дни - магнитные бури и их продолжительность - может быть пересмотрен из-за произошедшей 11 ноября сильнейшей в этом году солнечной вспышки. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в Telegram-канале.

Во вторник, 11 ноября, на Солнце была зафиксирована вспышка Х5.16, которая стала мощнейшей с октября 2024 года.

"Учитывая тот факт, что вспышка произошла в области солнечных пятен номер 4274, той же, где и две предыдущие вспышки Х класса, прогноз на ожидаемые сегодня и завтра магнитные бури может быть пересмотрен, и протяженность возмущений, скорее всего, будет продлена", - отметил синоптик.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечали, что в конце дня 11 ноября ожидаются магнитные бури уровня G1-G2 с возможным выходом 12 ноября на пик G3-G4.