В Австралии обнаружили новый вид пчел с "рожками"

Megachile lucifer был обнаружен случайно во время исследования исчезающих полевых цветов

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Ученые нашли новый вид пчел с небольшими "рожками" Megachile lucifer в Западной Австралии. Отчет о работе группы исследователей был опубликован Университетом им. Кертина.

"У самки [Megachile lucifer] на голове невероятные маленькие рога. Когда я описывал новый вид , я смотрел сериал Netflix "Люцифер" (Lucifer, 2016-2021), и название подошло идеально", - заявил ведущий автор исследования, научный сотрудник университета Кит Прендергаст.

По его словам, вид был замечен случайно во время исследования исчезающих полевых цветов.

Согласно исследованию, Megachile lucifer стал первым за более чем 20 лет новым видом распространенной в Австралии пчелиной группы Hackeriapis.