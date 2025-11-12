Создана ИИ-система для автодиагностики болезней у растений

Разработанное ПО по фотографиям листьев выявляет степень поражения болезнью, а затем преобразует характеристики инфекции в стандартную шкалу оценки, рассказал руководитель Курчатовского геномного центра Максим Патрушев

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российские ученые разработали систему, которая при помощи технологий искусственного интеллекта позволяет автоматически определять признаки заболеваний у картофеля и других культур. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора НИЦ "Курчатовский институт" по биологии и генетике, руководитель Курчатовского геномного центра Максим Патрушев.

Главным инструментом оценки устойчивости растений к заболеваниям остается визуальный осмотр, который проводят фитопатологи. Невнимательность в этом процессе приводит к ошибкам в оценке урожаев и отборе перспективных генотипов.

"Специалисты Курчатовского геномного центра и Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной биотехнологии создали новый подход к автоматизированной диагностике болезней растений, основанный на методах цифрового фенотипирования и ИИ. Разработанное ими ПО для мобильных устройств и компьютеров способно решить проблему объективной и быстрой оценки устойчивости растений к заболеваниям. Система автоматически анализирует фотографии листьев и выявляет степень поражения болезнью, после чего преобразует характеристики инфекции в стандартную шкалу оценки. Точность диагностики заболеваний составила 82%", - сообщил Патрушев ТАСС.

Невозможность объективно и быстро оценить, насколько устойчив тот или иной сорт картофеля к такому распространенному заболеванию, как фитофтороз, который приводит к многомиллионным убыткам производителей по всему миру, напомнил он. Решение позволит снизить риски потери урожая за счет раннего обнаружения признаков болезни у растений.

"Система создает детальные визуальные карты поражения растений, вычисляет степень инфекции и выводит итоговую оценку, согласующуюся с принятыми в селекции стандартами. Программа может быть внедрена как в полевых условиях, так и в лабораториях. При этом внедрение цифрового фенотипирования кардинально изменит подход к созданию новых сортов. Селекционеры смогут оценивать тысячи растений за считанные часы вместо недель, объективно выбирая лучших генотипов для дальнейшей работы", - пояснил ученый.

О центре

Курчатовский геномный центр - это возглавляемое НИЦ "Курчатовский институт" объединение организаций, в которое входят Институт цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск) и Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии (Москва).

Консорциум стал одним из пяти геномных центров мирового уровня, созданных в стране в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Его работа направлена на развитие генетических технологий для сельского хозяйства и промышленной микробиологии. Он также ориентирован на создание решений, обеспечивающих технологическую независимость отечественного аграрного сектора и повышение его конкурентоспособности на глобальном рынке.