Создан ИИ-помощник для работы с научной информацией на восточных языках

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Специалисты Яндекса и Института востоковедения РАН разработали систему ИИ, которая ускоряет анализ данных на восточных языках и позволяет исследователям ежедневно обрабатывать до тысячи первоисточников из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Об этом сообщила пресс-служба Яндекса.

"Институт востоковедения РАН проходит масштабную цифровую трансформацию, в центре которой - системная интеграция ИИ-технологий для работы с первоисточниками. Партнерство с Яндексом позволяет нам существенно расширить объем и глубину анализа материалов, сохраняя фундаментальность академического подхода", - заявил директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов, чьи слова приводит пресс-служба Яндекса.

Как отмечается в сообщении, интеллектуальный помощник для работы с научной информацией на восточных языках был разработан специалистами Института востоковедения РАН и Яндекса на базе платформы для разработки ИИ-приложений и агентов Yandex AI Studio. Обучением генеративных моделей занимались специалисты платформы Yandex Cloud и студенты Школы анализа данных.

Эта система ИИ обрабатывает научные тексты, выделяет ключевые факты и формирует краткие аналитические выжимки. Решение также анализирует публикации в китайских СМИ и создает русскоязычные дайджесты, что позволяет исследователям оперативно получать информацию о событиях в регионе. Для информационного наполнения применен архив востоковедческих знаний, составленный на основе публикаций Института востоковедения РАН.

База ИИ-помощника уже превысила 1,5 млн документов, представленных в четырех вариантах китайского языка - континентальном, тайваньском, гонконгском и сингапурском. В будущем планируется расширить языковую поддержку - добавить японский, арабский, турецкий, персидский и другие восточные языки, чтобы предоставить российским исследователям прямой доступ к уникальным корпусам знаний и источникам.

"До недавнего времени ученые сталкивались с тем, что анализ материалов занимал много времени и ограничивал количество обрабатываемых источников. С помощью ИИ этот процесс ускоряется: время поиска и анализа сокращается с нескольких часов до 10-15 минут на одну исследовательскую задачу. Это дает исследователям возможность обрабатывать больше материалов ежедневно, проводить более глубокий анализ и получать полное представление о тенденциях в регионе", - подытожил старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Костыркин, чьи слова приводит пресс-служба Яндекса.