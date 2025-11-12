"Супербактерии" на Украине назвали угрозой для Европы

Согласно исследованию Сумского государственного университета, согласно которому 85% инфекций, проанализированных среди украинских военных, были вызваны бактериями, устойчивыми ко многим видам антибиотиков

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Evgeniy Maloletka

ЛОНДОН, 12 ноября. /ТАСС/. Резкий рост случаев устойчивости к лечению антибиотиками на Украине представляет угрозу для Европы и всего мира. Такое мнение высказал Хенри Скиннер, глава международного фонда AMR Action Fund, который занимается разработкой новых антибиотиков.

"Хотя эти инфекции уже наносят вред и приводят к гибели пациентов в Украине, их эпидемиологический рост представляет собой возрастающую угрозу для систем здравоохранения Европы, далеко выходящую за пределы линии фронта, и неизбежно распространится по всему миру", - заметил Скиннер в статье, опубликованной на портале проекта Innovation News Network.

В своем докладе он ссылается на исследование Сумского государственного университета, согласно которому 85% инфекций, проанализированных среди украинских военных, были вызваны бактериями, устойчивыми ко многим видам антибиотиков. Самым распространенным возбудителем называется Acinetobacter baumannii, включенный Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2024 году в список приоритетных бактериальных патогенов, причем в разделе критического уровня внимания. Как отметили в ВОЗ, эта "супербактерия" устойчива к карбапенемам, которые считаются одними из самых мощных средств против тяжелых бактериальных инфекций.

Упоминает глава AMR Action Fund и описанный бактериальный патоген Klebsiella pneumoniae, способный вызывать тяжелые инфекции, приводящие к сепсису и летальному исходу. В этой связи Скиннер призвал к инвестициям в инновационные разработки в области антибиотиков, назвав их "стратегической необходимостью для укрепления оборонной готовности Европы".