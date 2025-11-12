Экс-глава ЦПК им. Гагарина стал замдиректора Института медико-биологических проблем РАН

Максим Харламов ушел с поста начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в конце октября

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Максим Харламов, в конце октября ушедший с поста начальника Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК, входит в Роскосмос), назначен заместителем директора Института медико-биологических проблем РАН по науке. Об этом сообщили ТАСС в институте.

"Максим Михайлович Харламов с 11 ноября - заместитель директора по науке", - сказали в институте.