Кировские школьники разработали симулятор сборки БПЛА в виртуальной реальности

Со своей разработкой они вышли в финал всероссийского конкурса "Я - конструктор будущего"

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Кировские школьники Никита Мерзляков, Федор Палицын и Александр Муравьев вышли в финал всероссийского конкурса "Я - конструктор будущего", представив проект симулятора сборки беспилотников в виртуальной реальности. Разработка вошла в 10 лучших из 160 поданных заявок, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского авиационного института (МАИ).

"Пользователь в виртуальной реальности выбирает детали для своего будущего беспилотника, затем при помощи виртуальных рук собирает его: вставляет детали в нужные отверстия, крепит их на каркасе при помощи специальных рабочих инструментов, а после сборки может протестировать БПЛА в полете с дроном-соперником, который работает на искусственном интеллекте, имитируя реальную гонку. Для нашей команды выход в финал означает, что работа над проектом точно была проделана не зря. Будем продолжать развиваться в этом направлении", - заявил один из авторов проекта Никита Мерзляков, чьи слова приводятся в сообщении.

Как отмечают в МАИ, в настоящий момент прямых аналогов симуляторов сборки и управления беспилотников не существует. Школьники уточнили, что почти полностью завершили работу над проектом и в будущем надеются, что их симулятор будет полезен при обучении в школах и вузах.

Конкурс "Я - конструктор будущего" проводится МАИ совместно с Союзом машиностроителей России. Финальная защита проектов пройдет 14 ноября в рамках всероссийского форума "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства", где будут присутствовать представители промышленности, а также министр науки и высшего образования России Валерий Фальков. Победители получат дополнительные баллы при поступлении в МАИ, рекомендации экспертов по развитию проектов и ценные призы. Конкурс является частью подготовки инженерных кадров для авиастроительной отрасли.