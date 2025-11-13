В России предложили оценивать загрязненность городов по снегогрязевой пульпе

Это должно удешевить экологический мониторинг, сообщил руководитель проекта, старший научный сотрудник УрО РАН Андриан Селезнев

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Оценка экологического состояния городской среды по химическому составу снегогрязевой пульпы (смеси снега, дорожной пыли и грязи) позволит более точно выявить уровень фонового загрязнения в малых и средних городах, а также удешевит экологический мониторинг. Соответствующий подход предложили использовать ученые Института промышленной экологии УрО РАН, сообщил ТАСС руководитель проекта, старший научный сотрудник института Андриан Селезнев.

Согласно данным исследования, в малых и средних городах проживает треть населения России. Кроме того, именно в них сосредоточены основные производства страны, в том числе металлургические и машиностроительные заводы, работа которых влияет на экологическое состояние населенных пунктов. По мнению ученых, новые методы наблюдений, в числе которых исследование состава снегогрязевой пульпы, даст дополнительную информацию о состоянии и качестве окружающей среды малых и средних городов с развитой промышленностью, где экологический мониторинг проводится редко.

"Предложенный подход позволяет точнее оценить уровень фонового загрязнения в городах и выявить его локальные источники. Его применение упростит и удешевит экологический мониторинг, что критически важно для малых городов. Полученные нами данные о содержании вредных веществ в снеге и снегогрязевой пульпе можно использовать для планирования мероприятий по снижению выбросов и оценки рисков для здоровья жителей. В дальнейшем мы хотим интегрировать полученные нами данные в Единую систему экологического мониторинга, которая внедряется в Свердловской области", - рассказал Андриан Селезнев.

Для исследования были собраны образцы снега и снегогрязевой пульпы в трех городах - Алапаевске, Качканаре и Серове, в которых проживает от 35 до 92 тыс. человек, есть металлургические и горно-обогатительные предприятия. Ученые провели химический анализ образцов на содержание в них вредных веществ - свинца, марганца, никеля, меди и других.

"Количество этих металлов в снегогрязевой пульпе оказалось в несколько раз выше, чем в снеге. Это связано с тем, что пульпа накапливает загрязняющие вещества, поступающие не только из воздуха, но и с дорожных покрытий. При этом ни в одном из городов концентрации исследуемых металлов не превысили предельно допустимых норм. В частности, содержание хрома в снеге и снегогрязевой пульпе в Алапаевске и Качканаре было в десятки раз ниже, чем в других городах мира, например Саппоро (Япония) и Риге (Латвия)", - говорится в исследовании.

По словам собеседника агентства, научные результаты проекта, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ) и Правительством Свердловской области, будут масштабированы для других городов России. "Сейчас мы ищем индустриального партнера для внедрения разработанных подходов", - отметил Селезнев.