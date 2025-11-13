В МГУ более 20 подразделений включат в работу создаваемого биоресурсного центра

Центр будет создан на базе биологического факультета, факультета почвоведения и НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова намерен включить в работу создаваемого на его базе биоресурсного центра более 20 подразделений для развития междисциплинарных исследований с использованием биоколлекций. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

8 ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о наделении МГУ, СПбГУ и Курчатовского института функциями биоресурсных центров.

"Московский университет наделен функциями биоресурсного центра в соответствии с федеральным законом о биологических (биоресурсных) коллекциях. В задачи биоресурсного центра, который будет создан в МГУ, будет входить поддержание и развитие уникальных биологических коллекций университета, среди которых есть как классические собрания возрастом несколько столетий, так и современные коллекции ДНК и клеточного материала живых организмов. <…> В работу центра будут вовлечены более 20 подразделений", - сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

Центр будет создан на базе биологического факультета, факультета почвоведения и НИИ физико-химической биологии им. А. Н. Белозерского МГУ. Его работа послужит развитию междисциплинарных исследований с использованием биоколлекций. Некоторые из них уже реализуются в рамках Междисциплинарных научно-образовательных школ, действующих в вузе.

Ценнейший материал для исследований

Ректор МГУ Виктор Садовничий напомнил о том, что университет реализует проект "Ноев ковчег", в рамках которого учеными была произведена масштабная комплексная инвентаризация биологических коллекций. Созданная в 2017 году информационная система "Ковчег" (depo.msu.ru) включает данные о более чем двух миллионах образцов из разных биологических коллекций МГУ.

"Сейчас, с изданием этого закона ["О биоресурсных центрах и биологических (биоресурсных) коллекциях"], такая работа начнется во всероссийском масштабе. Это очень важно, поскольку биологические коллекции - источник ценнейшего материала для проведения научных исследований и разработки новых природоподобных технологий. Распространение нашего опыта на всю страну, безусловно, приведет к такому же эффекту, только в несоизмеримо больших масштабах", - отметил Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба университета.

В соответствии с законом, биоресурсные центры обязаны обеспечивать физическую сохранность и должное ведение учета образцов и единиц хранения своих биоресурсных коллекций. В подзаконных актах, которые в настоящее время разрабатываются Минобрнауки России, будут представлены детальные регламенты операционной деятельности биоресурсных центров в отношении находящихся в их ведении коллекций.

Как сообщил научный координатор проекта "Ноев ковчег", профессор биологического факультета МГУ Петр Каменский, университет сегодня располагает коллекциями живых растений, гербарными коллекциями, а также коллекциями микроорганизмов, водорослей, грибов и другими собраниями образцов.

"Важно отметить, что постановление правительства подразумевает выделение целевого финансирования деятельности биоресурсных коллекций по линии государственного задания. Это крайне важная и своевременная мера, поскольку в настоящее время все биологические коллекции финансируются только по линии фундаментальных научных исследований, что не всегда соответствует специфике их функционирования", - добавил Каменский, которого цитирует пресс-служба МГУ.