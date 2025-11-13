Созданы натуральные ферментированные корма для ускорения роста скота

Уникальность разработки заключается в сочетании в одном консорциуме десятков штаммов микроорганизмов

Редакция сайта ТАСС

© Арина Антонова/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Исследователи в России разработали уникальные группы микроорганизмов, производящие ферменты, которые в составе кормов ускоряют набор веса свиньями и другими сельскохозяйственными животными за счет лучшего усвоения питательных веществ. Об этом сообщил ТАСС заместитель директора НИЦ "Курчатовский институт" по биологии и генетике, руководитель Курчатовского геномного центра Максим Патрушев.

Уникальность разработки заключается в сочетании в одном консорциуме десятков штаммов микроорганизмов, производящих различные вещества, выступающие ферментами. Среди них - итаконовая кислота, кислая амилаза, глюканаза, протеаза и другие соединения, способные безопасно ускорить рост молодого животного.

"В природе эти микроорганизмы не сосуществуют вместе, но нам удалось добиться создания такого эффективного соседства в рамках единого консорциума. Некоторые из веществ, которые они производят, расщепляют сахара, другие способствуют переработке белков и так далее. За счет этого в составе кормов они помогают организму быстрее и эффективнее усваивать полезные вещества. Например, свиньи благодаря такой добавке набирают вес до 2-10 дней быстрее. Это повышает экономическую эффективность производства на 1%, это миллиарды рублей", - отметил Патрушев в разговоре с корреспондентом ТАСС.

Глава Курчатовского геномного центра напомнил о том, что период выращивания свиней на производстве составляет около полугода. Сокращение сроков набора поросенком веса позволяет сэкономить ресурсы, что может в будущем в том числе замедлить рост цен на мясо, допустил он.

О центре

Курчатовский геномный центр - это возглавляемое НИЦ "Курчатовский институт" объединение организаций, в которое входят Институт цитологии и генетики СО РАН (Новосибирск) и Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии (Москва).

Консорциум стал одним из пяти геномных центров мирового уровня, созданных в стране в рамках Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. Его работа направлена на развитие генетических технологий для сельского хозяйства и промышленной микробиологии. Он также ориентирован на создание решений, обеспечивающих технологическую независимость отечественного аграрного сектора и повышение его конкурентоспособности на глобальном рынке.