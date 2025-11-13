В "Векторе" заявили о возможности отказа от природных клеток в исследованиях

Это станет возможным благодаря развитию синтетической биологии

НОВОСИБИРСК, 13 ноября. /ТАСС/. Ученые смогут полностью отказаться от использования природных клеток в своих исследованиях в будущем. Это станет возможным благодаря развитию синтетической биологии, сообщил на научно-производственном форуме "Золотая долина" генеральный директор центра вирусологии "Вектор" Александр Агафонов.

"Новое направление, которое сейчас будет перспективно развиваться, это синтетическая биология. Это подготовка тех компонентов живых систем, которые можно получить искусственно. <...> И это ближайшее будущее. Нам не будет необходимости держать в руках клетку, полученную из природы. Мы ее сможем синтезировать сами", - сказал он.

По словам ученого, следующий шаг после клетки - это их объединение, то есть прототип органа. "И вот это уже прорыв, <...> к которому нужно стремиться. На самом деле, я не очень согласен с тем, что мы не сможем вообще прогнозировать то, куда мы движемся, я бы переформатировал это так: нам нужно поставить задачу так, чтобы все остальные подстроились", - добавил Агафонов.

Научно-производственный форум "Золотая долина" пройдет в Новосибирском госуниверситете в третий раз. В 2025 году мероприятие пройдет 13 и 14 ноября. Среди участников заявлены представители руководства госкорпорации "Росатом", Объединенной двигателестроительной корпорации, АФК "Система", институтов Сибирского отделения РАН и вузов Новосибирска.

