Магнитная буря на Земле может продолжаться еще сутки

После ее завершения ожидается довольно длительная стабилизация, возможно, до конца ноября
Редакция сайта ТАСС
08:50
© Петр Ковалев/ ТАСС

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Пик магнитной бури, начавшейся на Земле в ночь на 12 ноября, уже пройден, но она может продолжаться еще около суток. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

"Геомагнитные бури прошли пик, но могут продолжаться еще около суток. <…> На данный момент солнечная активность после формирования серии крупных вспышек заметно снизилась из-за недостатка энергии. Возможность повторных сильных взрывов считает маловероятной, а, кроме того, центры солнечной активности ушли с линии Солнце - Земля и утратили возможность влияния на нас. После завершения текущей магнитной бури ожидается довольно длительная стабилизация, возможно, до конца ноября", - говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что в пике, который наблюдался 12 ноября, геомагнитный индекс Kp достигал значений G4.3-G4.7, что ни разу не наблюдалось в 2025 году, но ожидавшийся высший уровень G5 в итоге достигнут не был. 

