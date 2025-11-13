В 2025 году прогнозируют рекордные выбросы CO2 от ископаемого топлива

Они достигнут 38,1 млрд тонн, считают ученые из климатического проекта Global Carbon Budget

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Выбросы углекислого газа (CO2) от сжигания ископаемого топлива в мире в 2025 году вырастут на 1,1%, достигнув рекордных 38,1 млрд тонн. К такому выводу пришли ученые из климатического проекта Global Carbon Budget.

В его отчете отмечается, что объемы выбросов растут, несмотря на то, что по всему миру переходят на возобновляемые источники энергии. Ученые уверены, что нынешних темпов перехода на чистую энергию недостаточно. При этом общий уровень выбросов углекислого газа из всех источников сократится на 4,1 млрд тонн и будет немного меньше, чем в 2024 году.

"Парижское соглашение заключили 10 лет назад, при этом, несмотря на прогресс во многих сферах, выбросы углекислого газа от [сжигания] ископаемого топлива продолжают неуклонно расти", - сказал старший научный сотрудник Центра международных климатических исследований CICERO Глен Петерс.

Ученые прогнозируют рост выбросов диоксида углерода от сжигания всех видов ископаемого топлива - угля, нефти и природного газа. В последние десять лет общий объем выбросов углекислого газа растет в среднем на 0,3% в год. В отчете отмечается, что изменение объемов выбросов отличается в разных странах. Так, в Китае, США и ЕС они вырастут на 0,4%, 1,9% и 0,4% соответственно, тогда как в Японии, впервые представленной в отчете, прогнозируют спад этого показателя на 2,2%.

Во Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН, текущее потепление считают самым сильным за последние 200 тыс. лет и заявляют, что оно "было бы невозможно без интенсивного сжигания угля, нефти и газа". По сведениям организации, десятилетие с 2011 по 2020 годы было самым теплым в истории наблюдений - средняя глобальная температура была примерно на 1,1°С выше средних значений доиндустриального уровня (1850-1900 годы). По сведениям ВМО, 2024 год стал самым теплым в истории метеонаблюдений, когда средняя температура была примерно на 1,55°С выше, чем среднегодовые показатели в 1850-1900 годы.