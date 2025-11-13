Депутат Кизеев: наработки Росатома в сфере биопечати внедрят в ближайшее время

Парламентарий сообщил, что часть инноваций в этой области уже была включена в государственную программу госгарантий

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Представители Росатома и комитета Государственной Думы по охране здоровья сейчас активно обсуждают вопросы практического внедрения разрабатываемых Росатомом технологий аддитивной печати и биопечати в российскую клиническую практику. Об этом сообщил на VIII Международном медицинском инвестиционном форуме депутат Госдумы Михаил Кизеев.

"Есть новые точки роста, которые непосредственно связаны с медициной и медицинскими технологиями. В их число входят аддитивные технологии, в том числе связанные с реализацией казавшейся ранее фантастической задачи - печати и выращивания органов и тканей. Российские инженерные умы превратили эту фантастику в реальность, и сейчас мы с Росатомом прорабатываем вопросы внедрения этих наработок в практику", - заявил Кизеев.

Как отметил депутат, схожие тренды также характерны для двух других ключевых областей - производства лекарственных препаратов и развития медицинских информационных технологий. По его словам, часть инноваций в этой области уже была включена в государственную программу госгарантий, что обеспечивает широким слоям населения России доступ к этим новым инструментам и препаратам.

О форуме

Сегодня на площадке НИТУ МИСИС в Москве проходит VIII Международный медицинский инвестиционный форум. В число гостей форума вошли представители Государственной думы, ВЭБ.РФ, Ассоциации фармацевтических производителей Евразийского экономического союза, фонда "Сколково", Российского научного фонда, национальных исследовательских центров, институтов РАН, ведущих университетов и медицинских организаций, и представители дружественных стран.