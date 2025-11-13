Образец пролетевшего над двумя областями метеорита весит менее 40 г

Осколок передали ученым местные жители

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 ноября. /ТАСС/. Вес образца метеорита, который пролетел 27 октября над Тверской и Новгородской областями, составляет порядка 33,2 г. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Уральского федерального университета (УрФУ).

"Осколок передали ученым местные жители. Его вес - 33,2 грамма", - рассказали там.

По словам младшего научного сотрудника лаборатории Extra terra consortium УрФУ Александра Пастуховича, основной отличительной особенностью осколка является наличие коры плавления, что характерно для метеорита. "Сам он раскололся в воздухе, конечно, были фрагментации и там. Объект делился на фрагменты, которые рассеяны на территории Новгородской области. Может быть, где-то есть и цельные", - добавил Пастухович.